José Manuel Silva: “Festas evidenciam potencialidades de Coimbra enquanto cidade de eventos”

As Festas da Cidade 2024 vão decorrer num formato renovado – epicentro do evento deixa de ser o Jardim da Sereia. A que se deve esta mudança?

As Festas da Cidade de Coimbra e da Rainha Santa Isabel estão de regresso, este ano com um novo formato e com uma programação que integra 177 iniciativas. A grande novidade deste ano é o novo formato, que aposta na diversificação e na distribuição de palcos por novos locais da cidade. O epicentro do evento deixa de ser, assim, o Jardim da Sereia, juntando-se, este ano, os palcos do Parque Verde do Mondego (margem direita), da Feira Popular e da Sé Nova. Esta descentralização das Festas da Cidade permite, assim, que os espetáculos dinamizem outras zonas da cidade e que cheguem também a outros tipos de público.

Este novo formato evidencia ainda as potencialidades de Coimbra enquanto cidade de eventos, que cruza estilos e tendências, projetos e iniciativas, e uma diversidade de propostas, de espaços e de públicos…

Quanto é que o município vai investir nos 10 dias de festa?

Coimbra vai estar em festa durante dez dias em vários espaços e com uma programação eclética e abrangente e, para tal, o município investiu, no total, mais de 200 mil euros.

A propósito deste investimento, importa destacar o cartaz musical, que é um dos pontos altos do programa. Aos já anunciados Quatro e Meia (13 de julho, Parque Verde), soma-se um naipe de excelência de outros artistas, como os D.A.M.A. (a 12 de julho, no Parque Verde), Tiago Bettencourt com a Orquestra Clássica do Centro (a 4 de julho, no Jardim da Sereia), Kátia Guerreiro (a 5 de julho, no Jardim da Sereia) e Dino D’Santiago (a 6 de julho, no Jardim da Sereia), para além da atuação de um conjunto de bandas e artistas locais na Feira Popular: Tiago Silva (7), Não há 2 sem 3 (dia 8), Remember (9) e Ús Sai de Gatas 10). E há ainda espaço para homenagear o fado de Coimbra com a Serenata dos Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra (à meia-noite de dia 6 para dia 7 de julho), na Sé Nova, com os grupos: Fatum, da Associação de Estudantes da Universidade da Madeira, Última Luz, da Secção de Fado da AAC, Grupo de Fados de Antigos Estudantes de Coimbra e Fado Ao Centro, num total de 27 músicos. Também este ano, a Câmara volta a dar relevo à produção musical local. Prova disso é o número de artistas que irão atuar nas Festas da Cidade – cerca de oito dezenas –, numa clara aposta nossa nos projetos artísticos locais.

Como será a decoração e iluminação da cidade durante as festas?

A iluminação festiva vai fazer-se notar em várias artérias da cidade, de 4 a 14 de julho, e para os espetáculos de fogo de artifício que vão decorrer no rio Mondego, nos dias 4 de julho, à meia-noite, e a 11 de julho, às 22H30.

Finalmente, não podemos esquecer a componente religiosa, a devoção à Rainha Santa Isabel, padroeira da nossa cidade, que, este ano, fica marcada pelas duas imponentes procissões: nos dias 11 de julho, pela Procissão da Penitência, e 14 de julho pela Procissão Solene.

