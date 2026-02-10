Casas inundadas no Vale do Alva, deslizamentos de terras com pedras de grandes dimensões que obrigam ao corte de estradas, destruição de equipamentos desportivos e infiltrações nos espaços educativos e de justiça colocam o concelho de Oliveira do Hospital em “situação caótica”.

“Está muito mau. Foi declarado o estado de contingência para Oliveira do Hospital, mas agora é que começou a calamidade. Penalva de Alva, Santo António do Alva, São Sebastião da Feira, Avô e Alvoco das Várzeas com inundações. Em Penalva de Alva tenho água até à Sociedade Recreativa Penalvense, em São Sebastião da Feiras água a entrar em casas. É uma situação grave com elevados danos”, disse o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo.

O autarca deixou criticas à E-Redes e à Agencia Portuguesa do Ambiente (APA) por não terem dado um aviso das descargas que estão a ser feitas nas barragens que se situação a montante do Rio Alva. “Eu percebo que o foco e a prioridade esteja na bacia do Baixo Mondego, mas é importante que se lembrem as povoações ribeirinhas do interior da Região de Coimbra”, afirmou.

Os elementos da Proteção Civil de Oliveira do Hospital vão reunir ainda hoje para avaliar a situação e analisar se é necessário pedir a chuva, uma vez que nas próximas horas mantém-se os avisos de chuva intensa. “Se não tivermos capacidade de responder a todas as ocorrências, teremos que pedir socorro”, avisou.

José Francisco Rolo deu ainda a conhecer que há situações preocupantes no novo Campus Educativo de Oliveira do Hospital e que pedidos de ajuda por parte do diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, Carlos Carvalheira, porque a escola “está cheia de água”.

Há também alertas de infiltrações de água no Tribunal de Oliveira do Hospital e na ESTGOH.