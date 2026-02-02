diario as beiras
João Pedro reforça o ataque da Académica/OAF

02 de fevereiro de 2026 às 20 h13
Fotografia: Académica/OAF
A Associação Académica de Coimbra/OAF anunciou à minutos o avançado João Pedro.
O avançado de 23 anos chega proveniente do GD Chaves para reforçar a Briosa na segunda metade da temporada. Após o seu percurso no clube transmontano, o jogador ruma agora ao Estádio Cidade de Coimbra para ajudar a Académica na fase de subida da Liga 3.
Nesta época, o jogador brasileiro realizou seis jogos pelo GD Chaves B, tendo marcado dois golos.

