Jeropiga é a estrela no 17º capítulo da confraria de Moinhos

A localidade de Moinhos, no Município de Miranda do Corvo, volta a colocar a jeropiga no centro das atenções.

A partir das 09H00 deste sábado, a “Confraria dos Amigos da Geropiga de Moinhos e Arredores” (CAGMA) promove o seu XVII Capítulo, num ano em que se assinalam duas décadas de atividades da confraria mirandense.

“As expetativas, como sempre, são grandes. Não temos dúvidas que vai correr tudo bem, à semelhança de outros anos. Somos uma aldeia de pessoas humildes, com capacidade de trabalho, que gostam de receber de coração e braços abertos quem nos visita”, assegurou ao DIÁRIO AS BEIRAS o Grão Mestre da Confraria, Filipe Rosa.

