Já reabriu ao trânsito a ponte do Louredo, que liga o concelho de Penacova ao de Vila Nova de Poiares, indicou a Câmara Municipal de Penacova nas redes sociais. A via tinha sido cortada durante a manhã devido ao elevado caudal do Rio Mondego.

Na publicação, a autarquia refere que “o Serviço Municipal de Proteção Civil informa que a travessia do Mondego, entre a ER110 e a EN2, reabriu ao trânsito”.