diario as beiras
CIM Região de CoimbraPenacovaVila Nova de Poiares

Já reabriu ao trânsito ponte de Louredo que liga Penacova a Vila Nova de Poiares

10 de fevereiro de 2026 às 17 h10
0 comentário(s)
Município de Penacova

Já reabriu ao trânsito a ponte do Louredo, que liga o concelho de Penacova ao de Vila Nova de Poiares, indicou a Câmara Municipal de Penacova nas redes sociais. A via tinha sido cortada durante a manhã devido ao elevado caudal do Rio Mondego.

Na publicação, a autarquia refere que “o Serviço Municipal de Proteção Civil informa que a travessia do Mondego, entre a ER110 e a EN2, reabriu ao trânsito”.

A decisão foi tomada em consonância com os municípios de Penacova e Vila Nova de Poiares e forças de segurança.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

