Já neva na Serra da Lousã. Durante a manhã de hoje começou a nevar na Serra da Lousã. Devido à tempestade Ingrid, estavam previstas temperaturas baixas para a região de Coimbra, havendo uma forte possibilidade de queda de neve em localidades acima dos 600 metros.

O IPMA prevê chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, tendo emitido vários avisos.

Os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar hoje sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) por causa da neve.