O Instituto Superior Miguel Torga (ISMT) vai assinar protocolos de cooperação com o Grupo Caras Direitas e com a União Foot-Ball de Buarcos (Teatro Trindade), avançou o presidente do conselho de direção, Manuel Castelo-Branco, ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Aquele responsável acrescentou que, também, “há a intenção de assinar um protocolo com o Grupo Instrução e Sport, igualmente de Buarcos, o que deverá acontecer na mesma altura da assinatura dos protocolos com aquelas coletividades.

Neste momento, aquele instituto, com sede em Coimbra, tem protocolos de cooperação com a Misericórdia-Obra da Figueira, Ginásio Clube Figueirense, Associação das Coletividades do Concelho da Figueira da Foz e Associação de Desenvolvimento Mais Surf.