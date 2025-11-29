diario as beiras
Figueira da Foz

ISMT alarga parcerias no concelho da Figueira da Foz

29 de novembro de 2025 às 17 h06
0 comentário(s)

O Instituto Superior Miguel Torga (ISMT) vai assinar protocolos de cooperação com o Grupo Caras Direitas e com a União Foot-Ball de Buarcos (Teatro Trindade), avançou o presidente do conselho de direção, Manuel Castelo-Branco, ao DIÁRIO AS BEIRAS.
Aquele responsável acrescentou que, também, “há a intenção de assinar um protocolo com o Grupo Instrução e Sport, igualmente de Buarcos, o que deverá acontecer na mesma altura da assinatura dos protocolos com aquelas coletividades.
Neste momento, aquele instituto, com sede em Coimbra, tem protocolos de cooperação com a Misericórdia-Obra da Figueira, Ginásio Clube Figueirense, Associação das Coletividades do Concelho da Figueira da Foz e Associação de Desenvolvimento Mais Surf.

 

Autoria de:

Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de novembro

Opinião - 25 de Novembro: o inventado e o verdadeiro
29 de novembro

Opinião: Pela boca morre o peixe!
29 de novembro

Mercado de Natal da Baixa espera mais visitantes e mais vendas
29 de novembro

AFC: Amanhã há clássico no Estádio Universitário

Figueira da Foz

Figueira da Foz
29 de novembro às 17h06

ISMT alarga parcerias no concelho da Figueira da Foz

0 comentário(s)
Figueira da Foz
28 de novembro às 11h13

Naval já tem instalações para criar museu

0 comentário(s)
Figueira da Foz
27 de novembro às 11h44

Orçamento do Estado abre caminho à instalação do bypass

0 comentário(s)