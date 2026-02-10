diario as beiras
Região Centro

Isenção de portagens nas zonas afetadas prolongada até 15 de fevereiro

10 de fevereiro de 2026 às 09 h22
DR

O Governo vai prorrogar a isenção de portagens até 15 de fevereiro nas zonas afetadas pela depressão Kristin, no perímetro que abrangerá trechos da A8, A17, A14 e A19.

“Esta medida veio acompanhar as restantes iniciativas de apoio às zonas mais afetadas pelas recentes tempestades, com vista a apoiar a mobilidade nas referidas regiões”, refere em comunicado o Ministério das Infraestruturas e Habitação.

No dia 03 de fevereiro, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tinha anunciado que a isenção iria estender-se por uma semana.

“Entrará em vigor à meia-noite do dia de hoje um período de isenção de portagens até à meia-noite de hoje a oito dias”, explicou na altura.

Ontem, no mesmo comunicado, o gabinete do ministro Miguel Pinto Luz detalha que a iniciativa foi tomada em articulação com as concessionárias e subconcessionárias Brisa, Brisal, Autoestradas do Atlântico e IP, e isenta todo o tráfego que tenha origem ou destino “na A8, entre o nó de Valado de Frades e o nó de Leiria Nascente (COL), na A17, entre o nó da A8 e o nó de Mira, na A14 entre Sta. Eulália e o nó de Ança” e, por fim, “na A19, entre o nó de Azoia e o de S. Jorge”.

“A isenção passa assim a ser aplicada até às 24 horas do dia 15 de fevereiro, cobrindo todo o período de estado de calamidade decretado pelo Governo”, refere o ministério.

Autoria de:

Agência Lusa

