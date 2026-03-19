O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta quarta-feira que não tinha conhecimento do ataque que Israel iria realizar contra o campo de gás natural South Pars, no Golfo Pérsico, no Irão.

Numa publicação em que Trump se desligou do ataque, indicou que: “Israel, enfurecido com o que aconteceu no Médio Oriente, atacou uma importante instalação no Irão conhecida como o campo de gás South Pars. Apenas uma pequena parte ficou danificada”.

O chefe de Estado insistiu que os Estados Unidos não tiveram “conhecimento prévio do ataque” e que “o Irão, sem conhecer os factos, respondeu atacando injustificadamente uma parte da fábrica de gás natural liquefeito do Qatar”.

“Israel não voltará a atacar o campo de gás South Pars, de importância vital, a menos que o Irão decida imprudentemente atacar um país inocente, neste caso o Catar”, acrescentou.

A agência Associated Press avançou hoje que os Estados Unidos terão sido informados sobre os planos de Israel de atacar o South Pars, mas não participaram na operação. A AP, que cita uma fonte anónima, acrescentou que esta não quis, porém, esclarer se a Administração Trump concordou com a decisão israelita de atacar o campo.

Na manhã de quarta-feira, ataques israelitas, que os meios de comunicação da região associaram aos Estados Unidos como parte da operação, atingiram as instalações do vasto campo de gás no sul do Irão, conhecido como a maior reserva natural do mundo e fornecedor de 70% do gás doméstico utilizado pelo Estado persa.

Teerão respondeu com ataques ao Qatar e Emirados Árabes Unidos, provocando um incêndio considerável na refinaria de Ras Laffan, a principal refinaria de gás natural liquefeito qatari, num depósito de combustível para aviões em Riade e assim como numa refinaria no Bahrein.

O Governo do Qatar informou que a defesa civil interveio no incêndio que causou “graves danos” em Ras Laffan, o principal local de produção de gás natural liquefeito do país.

Trump advertiu que autorizará a destruição do campo de South Pars, no Irão, caso Teerão se atreva a atacar novamente as refinarias do Qatar.

O campo de gás de South Pars é partilhado pelo Irão e o Qatar, constituindo o maior campo de gás natural do mundo. Conhecido como South Pars no Irão e como North Field (ou North Dome) no Qatar, este enorme recurso offshore partilhado estende-se ao longo da fronteira marítima no Golfo Pérsico, servindo como uma fonte de energia essencial para ambas as nações.

A guerra no Médio Oriente provocou instabilidade no fluxo e no preço do petróleo a nível mundial, levando Trump a suspender por 60 dias uma lei que obriga o transporte de crude a ser feito exclusivamente de um porto norte-americano para outro em embarcações nacionais, com o objetivo de travar a subida dos preços da gasolina.