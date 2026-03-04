diario as beiras
Nacional

Irão: Montenegro admite avançar com desconto extraordinário e temporário do ISP

04 de março de 2026 às 15 h36
DR

O primeiro-ministro admitiu hoje que o Governo poderá avançar com um desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar uma subida dos combustíveis caso se verifique um aumento de 10 cêntimos face ao valor desta semana.

Esta posição sobre o ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos) foi transmitida por Luís Montenegro no debate quinzenal, no parlamento, em resposta a uma intervenção do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, sobre as consequências económicas da intervenção norte-americana e israelita no Irão.

Autoria de:

Agência Lusa

