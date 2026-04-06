IPMA prevê chuva e descida da temperatura em Portugal continental

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um período prolongado de chuva em todo o território continental a partir de segunda-feira, com trovoada, e descida da temperatura por influência da passagem de uma depressão.

Depois de dias de céu pouco nublado ou limpo e temperaturas, em especial a máxima, “bem acima do que é normal para a época do ano”, esta mudança será o resultado da influência de uma depressão “que se irá centrar a oeste do continente, em deslocamento para sul, e que irá permanecer durante a semana entre o arquipélago da Madeira e Portugal continental”, segundo um comunicado do IPMA.

A partir de segunda-feira haverá um aumento da nebulosidade e o regresso da precipitação, a começar no litoral da região sul e a estender-se gradualmente para norte e para o interior, com precipitação mais intensa e frequente na terça-feira, que poderá ser acompanhada de trovoada.

O vento irá predominar do quadrante sul, sendo mais intenso nas terras altas, onde poderá ter rajadas até 80 km/h também na terça-feira.

Está prevista uma descida acentuada dos valores da temperatura máxima, que poderá ir até 10 graus em alguns locais, com a maior parte do território a atingir valores de temperatura máxima abaixo dos 20 graus.

A temperatura mínima irá registar uma pequena descida, ficando a variar entre oito e os 12 graus.

Para segunda-feira, o IPMA também prevê poeiras, com tendência a serem deslocadas para leste a partir da tarde de terça-feira, transportadas na circulação da depressão que “irá condicionar as previsões dos próximos dias”, criando uma situação com “alguma incerteza associada”.

Durante este período, o instituto indica ainda que a ondulação na costa ocidental terá um aumento na quarta-feira, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros.