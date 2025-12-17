O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu hoje o aviso laranja emitido para seis distritos do norte e centro de Portugal continental devido à previsão de agitação marítima forte até sábado.

O IPMA tinha emitido anteriormente aviso laranja até quinta-feira.

Num novo comunicado, o Instituto indica que os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga, Leiria, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso laranja até às 03:00 de sábado, prevendo-se ondas de noroeste com 05 a 5,5 metros, com altura máxima de 10 metros.

Também por causa do estado do mar, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa e Beja até às 07:00 de sábado.

Devido à agitação marítima, as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz, Nazaré e Cascais estão hoje fechadas a toda a navegação, segundo informação disponível no site da Autoridade Marítima Nacional.

As barras de Aveiro e Viana do Castelo estão fechadas a embarcações com comprimento inferior a 15 e 12 metros, respetivamente.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga por causa da chuva por vezes forte entre as 17:00 e as 21:00 de sexta-feira

O Instituto colocou também as costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo entre as 15:00 de sexta-feira e as 07:00 de sábado devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 04 a 4,5 metros.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.