O aviso meteorológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) hoje em vigor devido à previsão de chuva forte foi agravado para laranja nos distritos de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu.

Estes cinco distritos passam assim a estar sob aviso laranja, o intermédio numa escala de três, até às 15:00 de hoje, período durante o qual está prevista “precipitação forte e persistente”.

Sob aviso amarelo, o menos grave, continuam até às 15:00 os distritos de Castelo Branco, Lisboa, Portalegre e Santarém, por causa da chuva forte, enquanto no Porto este alerta termina mais cedo, pelas 12:00.

O estado do tempo em Portugal continental, em especial as regiões do norte e centro, está a ser afetado pelos efeitos da depressão Benjamim.

Para hoje, o IPMA prevê céu muito nublado ou encoberto, com precipitação por vezes forte e persistente nas regiões Norte e Centro, sendo fraca no Baixo Alentejo e no Algarve.

Aponta ainda para uma pequena descida da temperatura máxima no Norte, no Centro e no Algarve.