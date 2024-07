IP3 reaberto ao trânsito na zona de Penacova após incêndio em veículo

O Itinerário Principal 3 (IP3) reabriu ao trânsito pelas 14:15, no sentido Coimbra – Viseu, na zona de Lorvão, Penacova, após um incêndio num veículo, disse hoje à agência Lusa fonte da GNR.

“O IP3 reabriu agora, cerca das 14:15”, informou à agência Lusa a GNR.

A via esteve cortada ao trânsito desde as 11:51, hora em que foi dado o alerta para o incêndio num veículo ligeiro, ao quilómetro 54,7, na zona de Figueira de Lorvão, em Penacova, distrito de Coimbra, no sentido Coimbra – Viseu.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Penacova, Vasco Viseu, disse à agência Lusa que “depois do incêndio no veículo, cujos dois ocupantes saíram ilesos, um motociclo colidiu num veículo ligeiro e provocou ferimentos ligeiros” ao condutor.

“Aquela zona tem uma única faixa e o incêndio provocou paragem no trânsito, o que acabou por provocar a colisão do motociclo no último veículo da fila”, contou Vasco Viseu, que indicou que o ferido ligeiro foi transportado para o hospital de Coimbra.

Vasco Viseu disse ainda à agência Lusa que “foi possível reabrir o IP3 ao trânsito, cerca das 14:15, apesar de o motociclo ainda se encontrar no local, mas fora da faixa de circulação”.

Segundo o Comando Sub-regional da Região de Coimbra da Proteção Civil, o alerta para o veículo a arder aconteceu pelas 11:51, no quilómetro 54,7, e para a colisão do motociclo foi às 12:10, no quilómetro 53,5.

No IP3, na zona de Lorvão, chegaram a estar 16 operacionais apoiados por seis veículos dos Bombeiros Voluntários de Penacova, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).