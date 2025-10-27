diario as beiras
Coimbra

Investigadores de Coimbra dizem que inseto australiano pode ser solução para acabar com praga das acácias no litoral

27 de outubro às 12 h08
DR

Um inseto australiano poderá ser a solução para acabar com a praga das acácias no litoral português, tendo um estudo de cientistas de Coimbra, hoje divulgado, confirmado o sucesso do controlo biológico daquela espécie invasora.

No estudo, um grupo de investigadores do departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (UC) e da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESA) do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) concluiu que a introdução do inseto australiano “reduz até 98% a produção de sementes de acácia-de-espigas nas dunas portuguesas”, impedindo a espécie de se desenvolver.

Agência Lusa

2 Comentários

  1. Abner Paulo diz:
    27 de Outubro, 2025 às 23:58

    Resta saber que problema poderá ser o de inserir uma espécie vinda de fora para o nosso meio… A curto prazo as acácias mas e depois? Pesticidas?

    Responder
  2. Paulo Silva diz:
    28 de Outubro, 2025 às 11:08

    Fantástica esta notícia.
    É uma notícia sibre acácias e a ilustração é uma oliveira.
    Não meus amigos. A folha até pode ser parecida mas é só mesmo isso

    Responder

