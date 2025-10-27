Um inseto australiano poderá ser a solução para acabar com a praga das acácias no litoral português, tendo um estudo de cientistas de Coimbra, hoje divulgado, confirmado o sucesso do controlo biológico daquela espécie invasora.

No estudo, um grupo de investigadores do departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (UC) e da Escola Superior Agrária de Coimbra (ESA) do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) concluiu que a introdução do inseto australiano “reduz até 98% a produção de sementes de acácia-de-espigas nas dunas portuguesas”, impedindo a espécie de se desenvolver.

