Investigadores de Coimbra criam grupo para estudar e sensibilizar para a encefalite

Investigadores da Universidade de Coimbra (UC) criaram um grupo de estudos para impulsionar o conhecimento e o tratamento de encefalites, numa iniciativa que vai reunir cientistas, profissionais de saúde e pessoas diagnosticadas com a doença.

Intitulada “Grupo de Estudos em Neuroimunologia e Encefalites” (GENIE), esta associação informal pretende avançar com a investigação nesta área e melhorar os cuidados de saúde, em particular para a encefalite autoimune, revelou hoje a UC, em comunicado enviado à agência Lusa.

“O objetivo principal do GENIE é disseminar informação sobre estas doenças que só recentemente foram reconhecidas e, portanto, são ainda desconhecidas por grande parte da população e mesmo por alguns profissionais de saúde e investigadores que eventualmente podem estar interessados a trabalhar nesta área”, revelou a coordenadora do GENIE, Ester Coutinho.

A encefalite é uma doença neurológica que resulta na inflamação do tecido cerebral, e tem causas diversas, como infeções, ou em associação com tumores em outros órgãos do corpo humano.

Já a encefalite autoimune tem também como consequência a inflamação do cérebro, mas é originada quando os mecanismos de defesa do organismo humano (o sistema imune) reagem contra órgãos saudáveis, neste caso o cérebro, causando-lhe lesões.

“Estima-se que cerca de 100 pessoas são diagnosticadas com encefalite autoimune todos os anos em Portugal, embora a realidade portuguesa não esteja ainda bem estudada”, afirmou a também investigadora do Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC e do Centro de Inovação em Biomedicina e Biotecnologia.

Segundo Ester Coutinho, estas doenças são muito graves, podendo levar a incapacidade significativa ou à morte, mas um desfecho menos favorável pode ser prevenido com diagnóstico e tratamento atempado.

O primeiro encontro da associação, que irá decorrer na sexta-feira, no Rómulo – Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra, entre as 09:00 e as 16:15, vai contar com palestras de cientistas e clínicos que trabalham na área das encefalites.

Na ocasião, será também apresentada a plataforma ‘online’ do projeto, onde vão passar a ser disponibilizados diversos conteúdos, nomeadamente recursos educativos para pessoas com diagnóstico de encefalite e seus cuidadores e para profissionais da área da saúde, assim como informações relativas a estudos em curso sobre a doença.

Podem fazer parte desta associação investigadores, profissionais de saúde, pessoas com diagnóstico de encefalite e seus cuidadores, mas também quem tenha interesse em saber mais sobre a doença.