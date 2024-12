Instituto Pedro Nunes e centro de competências querem potenciar empresas no Centro

O Instituto Pedro Nunes (IPN), em Coimbra, e o Centro de Competências para a Informação Geoespacial da Região Centro vão colaborar em programas de apoio ao empreendedorismo, para reter e/ou criar negócios nesta Região, foi hoje anunciado.

“Estamos aqui, diria eu, quase numa dimensão de ter mais um ativo, mais uma camada, que pode ajudar a competitividade deste território”, afirmou hoje o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, Jorge Brito.

O IPN e o Centro de Competências Geoespacial da Região Centro, que funciona como um centro de apoio à operacionalização do projeto Balcão Único do Prédio (BUPi), de capacitação dos intervenientes no Sistema de Informação Cadastral Simplificado e de partilha de conhecimento, celebraram na manhã de hoje um protocolo para concretizar esta parceria.

No âmbito deste acordo, pretende-se identificar as áreas de atuação emergentes e colaborar em programas de apoio ao empreendedorismo, usando a informação geográfica e os dados enquanto suporte, revelou Jorge Brito.

Promover ações de apoio à inovação e empreendedorismo para acolher projetos/empresas que atuem na área dos Sistemas de Informação Cadastral Simplificado e disseminar eventos de ‘networking’ entre o setor público e privado da Região são outras das metas.

Entre os objetivos, estão também contribuir para o fortalecimento de parcerias entre o território, elaborar um plano estratégico para atrair empresas para a Região, a implementação de um centro de apoio às empresas que desenvolvam atividades relacionadas com o Centro de Competências, apoiar a formação de equipas de gestão, auxiliar no lançamento do centro de apoio a empresas, apoiando um plano de disseminação e promoção do empreendedorismo e identificar empresas dentro do ecossistema do IPN que possam utilizar os dados disponíveis.

O Centro de Competências Geoespacial da Região Centro, “a única entidade deste tipo criada no país”, nasceu em 2022, através de um investimento de 2,2 milhões de euros, provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e “um dos objetivos deste centro é precisamente a reunião de toda a informação geográfica produzida na esfera da administração pública pelas várias entidades, o seu tratamento e a sua disponibilização”, informou Jorge Brito.

No que diz respeito a este acordo, “nós basicamente estamos a dizer que existe um potencial grande do Centro de Competências Geoespacial ser interessante para a atividade económica”, sustentou o presidente do IPN, João Gabriel Silva.

Já o presidente da CIM da Região de Coimbra, Emílio Torrão, realçou a quantidade de informações disponíveis graças aos Centro de Competências.

“Ao podermos, com o IPN, oferecer novas soluções e aproveitamentos para aquela informação, para as pessoas em concreto, é uma mais-valia incrível e isso vai acontecer na Pampilhosa [da Serra] e em Penela e também no IPN”, referiu.

Na sessão foi revelado que o Pampilhosa Business Center, na Pampilhosa da Serra, um novo centro de incubação e espaço de ‘coworking’, será inaugurado em breve, acolhendo aquele Centro de Competências.

“Na Pampilhosa da Serra, conseguimos criar as condições físicas, tecnológicas, logísticas para conseguir não só ter este Centro de Competências”, mas “quiçá potenciar, através dele, a fixação de empresas, de ‘startups’, de cientistas”, realçou o presidente da Câmara Municipal daquela vila do interior do distrito de Coimbra, Jorge Custódio.

