Instituto Geofísico de Coimbra dá lugar a centro de investigação em economia

A Universidade de Coimbra inaugurou hoje as novas instalações do Centro de Investigação em Economia e Gestão (CeBER), que vai funcionar no antigo Instituto Geofísico, após obras de requalificação de mais de 450 mil euros.

O CeBER, que até agora funcionava em diferentes salas da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), vai passar a ter um espaço próprio após uma obra de reabilitação e refuncionalização do edifício do Instituto Geofísico, na avenida Dias da Silva, construído em 1860.

Para o diretor da FEUC, José Manuel Mendes, este novo espaço permite recuperar uma “esperança e aspiração antigas”, e confirmar a “qualidade e excelência” do CeBER, criado em 2016, e que “merecia estas instalações”.

Durante a inauguração, o reitor da Universidade de Coimbra (UC), Amílcar Falcão, salientou que a área de trabalho do CeBER é “uma área muito crítica de investigação” para a instituição que preside, considerando que as obras permitiram, ao mesmo tempo, reabilitar património da universidade.

“Que o CeBER faça um caminho de sucesso”, disse.

Segundo a UC, o espaço fica dotado de quatro gabinetes de investigação, uma sala de formação, uma sala de reuniões e gabinetes para direção e serviços administrativos.

O CeBER foi criado com o objetivo de desenvolver investigação nas áreas da economia e da gestão, tendo registado um aumento da sua atividade desde a sua criação em 2016.