Instalações do Grupo Desportivo de Figueiró do Campo assaltadas

As instalações do Grupo Desportivo de Figueiró do Campo, no concelho de Soure, foram assaltadas tendo sido levados uma coluna de som, um fogão e vários utensílios de cozinha. Foram ainda destruídas duas portas, um gradeamento de proteção e um portão.

Segundo o presidente do clube, José Miguel, “o assalto pode ter acontecido entre as 23H00 da passada sexta-feira e as 20H15 de quarta-feira”. “Na sexta foi quando decorreu o último treino, no fim de semana o jogo foi fora e na quarta-feira, quando cheguei para o primeiro treino da semana, reparei que as portas e o portão tinham sido arrombados”, explicou.

O presidente do clube, que disputa o Campeonato da Inatel de Coimbra, acredita que os assaltantes usaram rebarbadoras a bateria para conseguir cortar o gradeamento para entrar na zona do bar/cozinha.

