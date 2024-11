Iniciada formação de apoio ao cuidador informal em Cantanhede

O Gabinete Municipal de Apoio ao Cuidador Informal, de Cantanhede (distrito de Coimbra), iniciou o ciclo de formação para estas pessoas, iniciativa em parceira com o Centro de Competências de Envelhecimento Ativo.

“Tendo como principal objetivo capacitar num curto espaço de tempo os cuidadores informais para situações práticas do quotidiano, a formação aborda, ao longo de sete horas, várias temáticas essenciais à prestação de cuidados”, divulgou a Câmara de Cantanhede.

De acordo com a autarquia, aquele gabinete municipal tem referenciados 729 cuidadores informais no concelho, pedindo a quem necessitar de apoio para dirigir-se à Casa Francisco Pinto ou contactar a Linha de Apoio ao Cuidador Informal do concelho através do número 910807060.