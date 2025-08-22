Incêndios: Turismo Centro de Portugal ativou plano de ação para apoiar empresas

A Turismo Centro de Portugal (TCP) ativou um plano de ação para apoiar autarquias e empresas turísticas afetadas pelos incêndios que lavram na região, anunciou hoje aquela entidade regional.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a TCP esclareceu que o plano “tem como ponto de partida o levantamento dos prejuízos materiais e das necessidades das autarquias e das empresas de turismo afetadas pelos incêndios”.

Depois dessa informação estar reunida, a entidade regional de turismo irá solicitar reuniões ao Governo, através da secretaria de Estado do Turismo, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, comunidades intermunicipais e associações e parceiros representativos do setor “para que, em articulação permanente, sejam encontradas medidas rápidas e eficazes de apoio aos territórios atingidos”.

“Esta estratégia será acompanhada de uma campanha de reafirmação da marca Centro de Portugal, destinada a mostrar que a região é vasta e que muitos dos principais ativos turísticos não foram afetados”.

Acrescenta que a campanha “dará também destaque aos grandes eventos desportivos e culturais que vão decorrer nos próximos meses no território”.

Citado na nota, Rui Ventura, presidente da Turismo Centro de Portugal, manifestou-se solidário com famílias que sofreram danos pessoais e materiais e com os municípios atingidos pelos fogos, deixando ainda um agradecimento aos bombeiros e à Proteção Civil.

Sobre o plano de ação, o responsável da TCP frisou que com o Centro de Portugal, e “com o empenho de todos, a recuperação começa de imediato”.

“Este é um território de gente resiliente, de empresários visionários, onde a esperança nunca desaparece. O Centro de Portugal vai reerguer-se rapidamente e continuará a afirmar-se como um destino turístico de excelência, que todos os anos atrai cada vez mais visitantes do mundo inteiro”, argumentou.

Notando ainda que aquela região de turismo “é muito maior do que as áreas atingidas pelos incêndios”, Rui Ventura vincou que apenas uma parte do território dos 100 municípios que compõem a TCP “foi diretamente afetada”.

“A região está, como sempre, preparada para receber os visitantes com a qualidade e a hospitalidade que lhe são reconhecidas, proporcionando-lhes experiências turísticas inesquecíveis”, enfatizou Rui Ventura.