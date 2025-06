Incêndios: PJ deteve presumível autor de fogo em Cacia

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 56 anos, suspeito de ter ateado um incêndio florestal no passado sábado, junto à margem do Rio Vouga, no concelho de Aveiro, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito foi detido fora de flagrante delito, com a colaboração da GNR, não tendo sido possível determinar qualquer motivação racional ou explicação plausível para a prática dos factos em investigação.

Segundo a Judiciária, o homem terá ateado um incêndio no dia 14, ao final da tarde, numa zona de vegetação rasteira e seca, junto a mancha florestal, existindo ainda nas imediações uma elevada quantidade de madeira já cortada, bem como diversa maquinaria pesada.

“O incêndio só não assumiu proporções de maior gravidade porque foi detetado perto do seu início por um popular que procedeu de imediato à sua extinção quando o mesmo ainda estava confinado à área de vegetação rasteira”, refere a mesma nota.

Ainda segundo a PJ, o detido, sem qualquer ocupação profissional conhecida, será presente às autoridades judiciárias, na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial de arguido detido.