Porto de Aveiro bate recorde de cargas movimentadas
O Porto de Aveiro registou “os melhores resultados mensais de sempre” no primeiro trimestre, em carga movimentada, revelou hoje a administração portuária no seu portal.
“Os números confirmam o melhor trimestre de sempre em movimentação de carga no Porto de Aveiro, resultados que refletem um porto cada vez mais eficiente na resposta às exigências do tráfego marítimo e da movimentação de mercadorias” salienta.
De acordo com os dados divulgados pela Administração do Porto de Aveiro, foram movimentadas 620.902 toneladas em fevereiro e foi estabelecido “um novo máximo absoluto” em março, com o registo de 634.631 toneladas de carga, acima das 523.272 toneladas registadas no período homólogo de 2025.
Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS
“O acumulado do primeiro trimestre totaliza 1.611.429 toneladas o que representa um crescimento de 10,9% face ao período homólogo de 2025”, acrescenta.
O principal movimento foi de granéis sólidos, com 644.592 toneladas, seguido pela carga geral fracionada e pelos granéis líquidos, nos primeiros três meses do ano.
Aumentou também o número de navios em 17%, com um total de 270 escalas registadas até ao final de março, em comparação com o período homólogo anterior.