AveiroRegião Centro

Porto de Aveiro bate recorde de cargas movimentadas

14 de abril de 2026 às 13 h20
Março registou máximo absoluto com 634.631 toneladas de carga | Fotografia: Porto de Aveiro
Agência Lusa
Autor
Agência Lusa

O Porto de Aveiro registou “os melhores resultados mensais de sempre” no primeiro trimestre, em carga movimentada, revelou hoje a administração portuária no seu portal.

“Os números confirmam o melhor trimestre de sempre em movimentação de carga no Porto de Aveiro, resultados que refletem um porto cada vez mais eficiente na resposta às exigências do tráfego marítimo e da movimentação de mercadorias” salienta.

De acordo com os dados divulgados pela Administração do Porto de Aveiro, foram movimentadas 620.902 toneladas em fevereiro e foi estabelecido “um novo máximo absoluto” em março, com o registo de 634.631 toneladas de carga, acima das 523.272 toneladas registadas no período homólogo de 2025.

 

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

 

“O acumulado do primeiro trimestre totaliza 1.611.429 toneladas o que representa um crescimento de 10,9% face ao período homólogo de 2025”, acrescenta.

O principal movimento foi de granéis sólidos, com 644.592 toneladas, seguido pela carga geral fracionada e pelos granéis líquidos, nos primeiros três meses do ano.

Aumentou também o número de navios em 17%, com um total de 270 escalas registadas até ao final de março, em comparação com o período homólogo anterior.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de abril

Incêndios: Investigador aponta falhas à agência de gestão
14 de abril

Filme sobre Bombeiros Voluntários de Coimbra lançado no aniversário da corporação
14 de abril

Bispo de Coimbra eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa
14 de abril

Última venda presencial de bilhetes para a Queima das Fitas realiza-se quinta-feira

Aveiro

Porto de Aveiro bate recorde de cargas movimentadas

PJ de Aveiro deteve suspeito de burlas no valor de dezenas de milhares de euros

Homem morre atropelado no IC2 em Albergaria-a-Velha

Região Centro

Porto de Aveiro bate recorde de cargas movimentadas

Câmara de Castelo Branco investe 703 mil euros em requalificação de estrada

Biblioteca António Salvado recebe lançamento de livro de Luís Garra