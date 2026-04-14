Porto de Aveiro bate recorde de cargas movimentadas

O Porto de Aveiro registou “os melhores resultados mensais de sempre” no primeiro trimestre, em carga movimentada, revelou hoje a administração portuária no seu portal.

“Os números confirmam o melhor trimestre de sempre em movimentação de carga no Porto de Aveiro, resultados que refletem um porto cada vez mais eficiente na resposta às exigências do tráfego marítimo e da movimentação de mercadorias” salienta.

De acordo com os dados divulgados pela Administração do Porto de Aveiro, foram movimentadas 620.902 toneladas em fevereiro e foi estabelecido “um novo máximo absoluto” em março, com o registo de 634.631 toneladas de carga, acima das 523.272 toneladas registadas no período homólogo de 2025.

“O acumulado do primeiro trimestre totaliza 1.611.429 toneladas o que representa um crescimento de 10,9% face ao período homólogo de 2025”, acrescenta.

O principal movimento foi de granéis sólidos, com 644.592 toneladas, seguido pela carga geral fracionada e pelos granéis líquidos, nos primeiros três meses do ano.

Aumentou também o número de navios em 17%, com um total de 270 escalas registadas até ao final de março, em comparação com o período homólogo anterior.