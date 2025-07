Incêndios: PJ deteve homem suspeito de fogo urbano em Castelo Branco

Um homem de 46 anos foi detido por suspeita de ser o autor de um crime de incêndio urbano que ocorreu no sábado, em Castelo Branco.

Em comunicado hoje divulgado, a Polícia Judiciária (PJ) informou que o homem foi detido através da Diretoria do Centro, fora de flagrante delito.

Segundo a PJ, os factos aconteceram em contexto de violência doméstica, tendo o suspeito, “inconformado com a separação recente da ex-companheira, decidido atear fogo no interior do apartamento que ambos partilhavam”.

O alerta foi dado por uma residente no prédio, que se apercebeu da existência de fumo, tendo os bombeiros locais procedido à extinção do fogo.

A PJ sublinhou ainda que a rápida intervenção dos bombeiros evitou uma situação potencialmente perigosa, uma vez que existia o perigo real do incêndio ganhar maiores proporções e propagar-se às restantes frações do prédio, pondo em sério risco pessoas e bens.

O detido tem antecedentes criminais por crime de violência doméstica e vai ser presente à autoridade judicial para aplicação das medidas de coação.