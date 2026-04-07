Castelo Branco

Politécnico de Castelo Branco cria gabinete dedicado à investigação e inovação

07 de abril de 2026 às 16 h39
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Politécnico pretende criar uma estrutura orientada para a valorização do conhecimento | Fotografia: DR

O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) criou o gabinete de transferência de tecnologia, uma estrutura orientada para a valorização do conhecimento e para o reforço da articulação entre a academia e o tecido empresarial.

“A criação do I9@IPCB representa um passo estruturante na afirmação do Instituto como agente de inovação, reforçando a sua capacidade de transformar conhecimento em valor económico e social, em estreita articulação com as necessidades do território”, explicou o vice-presidente do IPCB com o pelouro da Investigação e Inovação.

Nuno Castela vincou que o I9@IPCB – Gabinete de Transferência de Tecnologia, permite potenciar o trabalho desenvolvido por docentes, investigadores e estudantes.

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“Este gabinete cria condições para a valorização e transferência dos resultados de investigação para o tecido produtivo, de forma estruturada, eficaz e sustentável”.

O seu principal objetivo é contribuir ativamente para o reforço da inovação, da competitividade e do desenvolvimento económico da região de Castelo Branco.

O I9@IPCB assume ainda o propósito de fomentar uma cultura de inovação aberta, promovendo a colaboração interdisciplinar e o estabelecimento de parcerias estratégicas com empresas, entidades públicas e demais atores do sistema científico e tecnológico.

Desenvolvido no âmbito do projeto INOVC+ (programa estratégico que visa a valorização e transferência de conhecimento científico e tecnológico na região Centro) tem ainda como missão promover a valorização da investigação e da inovação produzidas no IPCB.

As suas áreas prioritárias são a identificação e valorização da investigação com potencial de comercialização, o apoio à proteção da propriedade intelectual e a dinamização de projetos de investigação aplicada em colaboração com o tecido empresarial.

O reforço de pontes estruturantes com empresas e entidades com competências na dinamização territorial, a identificação e captação de oportunidades de financiamento, bem como a promoção do empreendedorismo e da criação de iniciativas empresariais de base tecnológica integram também as prioridades do I9@IPCB.

O gabinete está localizado no edifício da Presidência e Serviços Centrais do IPCB e pode ser contactado presencialmente ou através do email i9@ipcb.pt.

Texto de:Agência Lusa

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