Incêndios: Oito estradas nacionais com cortes de trânsito por causa do fogo

Os incêndios que lavram na região centro do país obrigaram ao corte, nos dois sentidos, de algumas zonas de oito estradas nacionais nos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, segundo a GNR.

Em comunicado, a GNR explica que, pelas 14H20, no distrito de Coimbra, estavam cortadas nos dois sentidos a Estrada Nacional (EN) 230 entre a Quinta da Tapada e as proximidades da localidade de Avô (Oliveira do Hospital), a EN342 na localidade de Avô, a EN236 na localidade de Candal (Lousã) e a EN 244 próximo das localidades de Cerdeira, Parroselos, Relva Velha e Camba, todas no concelho de Arganil.

No distrito de Viseu estavam cortadas nos dois sentidos a EN 321 na localidade de Travassos (Cinfães) e a EN226 entre a localidade de Penso (Sernancelhe) e a estrada municipal 533.

No distrito da Guarda estão cortadas nos dois sentidos a EN226 na proximidades de Ponte Abade (Tondela), Rio de Mel (Trancoso) e Peroferreiro (Aguiar da Beira) a EN331 nas proximidades das localidades de Ranhados (Vila Nova de Paiva), Meda, Castainço (Penedono), Penedono, Macieira (Sernancelhe) e Sernancelhe, assim como a EN 229-1 entre as localidades de Antas (Penedono) e Trancoso.

Por causa dos incêndios que assolam o país, e depois de ter recorrido aos acordos bilaterais com Espanha e Marrocos, Portugal ativou hoje o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, com pedido de apoio de quatro aviões Canadair.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio rural desde 02 de agosto e este ano já arderam 63.247 hectares de espaços florestais, metade dos quais nas últimas três semanas, e deflagraram 5.963 incêndios, sendo a maioria nas regiões do Norte e Centro.