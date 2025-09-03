diario as beiras
ArganilNacionalRegião Centro

Incêndios: Ministro da Agricultura quer apostar na pastorícia para prevenir fogos

03 de setembro às 16 h19
0 comentário(s)
DR

O ministro da Agricultura e Mar defendeu hoje a concretização de vários projetos-pilotos na área da pastorícia extensiva nos territórios do norte e centro atingidos pelos incêndios deste verão.

Numa visita a áreas ardidas na Serra do Açor, nos concelhos de Oliveira do Hospital e Arganil (distrito de Coimbra), onde teve início o maior incêndio nacional de sempre, José Manuel Fernandes mostrou-se convicto de que a pastorícia é uma das soluções para a prevenção dos fogos.

“A pastorícia extensiva é uma das soluções e que vai ajudar muito, mas não será a única solução para resolver esta questão”, disse o governante, que pretende utilizar uma dotação de 30 milhões de euros do Fundo Ambiental para os projetos de pastoreio.

Além da prevenção, o ministro da Agricultura acredita que a pastorícia pode criar uma fileira de valor, com vários produtos – como a carne, o leite e o queijo – e ajudar à coesão territorial.

Aos jornalistas, manifestou ainda intenção de aumentar o investimento na prevenção, apostar no fogo controlado para criar zonas de proteção e alterar a legislação da propriedade para que as autarquias possam limpar terrenos quando é não possível notificar os proprietários.

Com estas ações e o Plano de Intervenção para a Floresta 2025-2050, o governante acredita que é possível mitigar e reduzir significativamente os incêndios florestais, que ano após ano consomem a floresta portuguesa.

O ministro da Agricultura salientou também a importância das operações integradas de gestão de paisagem na defesa contra os incêndios, referindo que, atualmente, estão em curso 62, num investimento de 166 milhões de euros.

José Manuel Fernandes destacou também a proteção criada em volta das localidades, com o projeto Condomínios de Aldeia, que passaram de 321 para 822 (nem todos concluídos).

O governante adiantou ainda que os apoios até 10 mil euros para os afetados pelos incêndios deste ano já começaram a ser pagos e que, no norte, já foram analisadas 170 candidaturas das quase 600 recebidas até ao momento.

Confrontado com a falta de pagamento de ajudas ainda de 2024, o ministro explicou que se trata de apoios acima de 10 mil euros e que têm associada alguma burocracia que é preciso ultrapassar.

Reconhecendo que um ano de atraso “é muito tempo para quem espera”, José Manuel Fernandes apontou como uma das causas a transição do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) para o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), que apenas permite pagamentos no início de cada ano.

“Estes apoios são processos mais demorados, mas vão receber todos, disso não haja dúvidas”, sublinhou o governante, garantindo que os apoios de 2024 até 10 mil euros foram todos pagos.

O incêndio, que deflagrou na zona do Piódão, na Serra do Açor, no dia 13, consumiu cerca de 11.800 hectares no concelho de Arganil, correspondendo a quase 40% da sua área total.

O fogo afetou também os concelhos de Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), Seia (Guarda) e Castelo Branco, Fundão e Covilhã (Castelo Branco).

Apresenta ainda a maior área ardida de sempre em Portugal, com 64 mil hectares consumidos, segundo o relatório provisório do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de setembro

Ministro diz que aceitaria demissão do reitor da Universidade do Porto que acusa de mentir
05 de setembro

Professores escrevem ao ministro da Educação a pedir correção de injustiças na carreira
05 de setembro

Vuelta: João Almeida ganha 13.ª etapa e aproxima-se do líder Vingegaard
05 de setembro

Estudantes de Coimbra alertam que descongelamento de propinas abre precedente

Arganil

ArganilRegião Centro
04 de setembro às 08h58

Incêndios: Projeto de reflorestação da Serra do Açor afetado em 100 hectares por fogo de agosto

0 comentário(s)
ArganilRegião Centro
03 de setembro às 17h18

Incêndios: Águas do Centro Litoral instalou barreiras em Arganil para evitar contaminação

0 comentário(s)
ArganilNacionalRegião Centro
03 de setembro às 16h19

Incêndios: Ministro da Agricultura quer apostar na pastorícia para prevenir fogos

0 comentário(s)

Nacional

Nacional
05 de setembro às 17h30

Ministro diz que aceitaria demissão do reitor da Universidade do Porto que acusa de mentir

0 comentário(s)
Nacional
05 de setembro às 16h46

Professores escrevem ao ministro da Educação a pedir correção de injustiças na carreira

0 comentário(s)
Nacional
05 de setembro às 13h13

Confirmadas as nacionalidades das 16 vítimas mortais do acidente no Elevador da Glória

0 comentário(s)

Região Centro

Montemor-o-VelhoNacionalRegião Centro
04 de setembro às 09h07

Montemor-o-Velho: Rendimento do agricultor aumentou 14,7% em 2024

0 comentário(s)
PenelaRegião Centro
04 de setembro às 09h04

Penela: Feira do Mel do Espinhal volta a ser a montra do comércio local

0 comentário(s)
LousãRegião Centro
04 de setembro às 08h59

Ação de demonstração do metrobus na Lousã durante o fim de semana

0 comentário(s)