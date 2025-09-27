diario as beiras
NacionalRegião Centro

Incêndios: Governo e 58 municípios assinam contratos de 7 ME para mitigar impacto dos fogos

26 de setembro às 18 h13

DR

O Governo, através de três agências, assinou hoje contratos-programa com 58 municípios afetados pelos incêndios deste verão, no valor superior a sete milhões de euros (ME).

O Município de Sátão, no distrito de Viseu, foi o anfitrião da cerimónia de assinatura dos contratos-programa “Territórios Resilientes” e apoio às medidas de emergência e mitigação do impacto dos incêndios rurais.

 Os contratos-programa foram assinados entre 58 autarquias e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), sob o testemunho da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (27/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

