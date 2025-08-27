diario as beiras
DesportoNacional

Incêndios: FPF lança campanha solidária para angariação de fundos para bombeiros

27 de agosto às 18 h00
0 comentário(s)
DR

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lançou hoje uma campanha solidária que visa a angariação de fundos para a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), “em resposta às graves consequências dos incêndios”.

Em comunicado divulgado no seu site oficial, a FPF assinala que o objetivo da campanha “Portugal Conta Connosco” passa por “reconhecer e apoiar o esforço incansável dos bombeiros que, com coragem e dedicação, têm estado na linha da frente para proteger vidas humanas e bens em perigo, bem como as nossas florestas”.

“Para facilitar o apoio a esta campanha, será criada uma linha telefónica de valor acrescentado para donativos – 761 200 200 – através da qual os portugueses poderão contribuir de forma simples e segura”, acrescenta o organismo.

Para além das chamadas de valor acrescentado, a FPF aponta ainda o IBAN: PT50 0007 0000 0083 2726 3772 3 para a recolha de donativos.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram quatro mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss, um helicóptero Super Puma e dois aviões Canadair.

Segundo dados oficiais provisórios, até 23 de agosto arderam cerca de 250 mil hectares no país, mais de 57 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de agosto

Incêndios: FPF lança campanha solidária para angariação de fundos para bombeiros
27 de agosto

Incêndios: Montenegro nega que tenham sido retiradas verbas à floresta e diz que críticas são injustas
27 de agosto

Presidente admite mandatos “aquém” do que sonhou mas diz que povo lhe deu razão nas dissoluções
27 de agosto

PJ deteve suspeito de ter abusado sexualmente da cunhada em Mangualde

Desporto

DesportoNacional
27 de agosto às 18h00

Incêndios: FPF lança campanha solidária para angariação de fundos para bombeiros

0 comentário(s)
Desporto
27 de agosto às 14h50

Eurobasket: Portugal estreia-se com triunfo importante sobre a República Checa

0 comentário(s)
Desporto
26 de agosto às 08h58

Judo: Estágio de verão da Académica conta com 400 atletas

0 comentário(s)

Nacional

DesportoNacional
27 de agosto às 18h00

Incêndios: FPF lança campanha solidária para angariação de fundos para bombeiros

0 comentário(s)
Nacional
27 de agosto às 17h54

Incêndios: Montenegro nega que tenham sido retiradas verbas à floresta e diz que críticas são injustas

0 comentário(s)
Nacional
27 de agosto às 17h50

Presidente admite mandatos “aquém” do que sonhou mas diz que povo lhe deu razão nas dissoluções

0 comentário(s)