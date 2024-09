Incêndios: Evacuadas oito quintas em Oliveira do Hospital

Oito quintas situadas na encosta do rio Mondego em Oliveira do Hospital estão a ser evacuadas devido ao aproximar das chamas do incêndio que teve início em Nelas, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara.

Segundo Francisco Rolo, o incêndio que entrou “pouco depois das 14:00” em Oliveira do Hospital, teve início em Folhadal, concelho de Nelas, distrito de Viseu, e alastrou para Carregal do Sal, também distrito de Viseu, e Tábua, no distrito de Coimbra.

“O incêndio atravessou o rio Mondego, pela ponte da Atalhada e agora está a subir a encosta. Estamos a reforçar os meios de combate para evitar que se propague no nosso concelho e estamos a evacuar as quintas da encosta”, adiantou o autarca.

Francisco Rolo disse que existem naquela encosta “oito quintas, estão todas a ser evacuadas”, o que perfaz “cerca de 20 pessoas, que estão a ser encaminhadas para o ponto de abrigo preparado em Fiais da Beira”, na sede da União Fialense.

Segundo o autarca, “as pessoas que ali habitam há algum tempo são todas estrangeiras, nomeadamente de origem irlandesa, inglesa e holandesa”, oriundas essencialmente de países europeus.

Este incêndio, com origem pelas 11:53 de segunda-feira, em Folhadal, mobilizava, pelas 16:00, 341 operacionais, apoiados por 94 veículos e cinco meios aéreos.

Na mesma ocoasião, o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões mobilizava também no concelho de Castro Daire, 170 operacionais apoiados por 46 veículos e três meios aéreos no combate ao incêndio com início pelas 21:23 de segunda-feira em Soutelo, freguesia de Mões.

Continua ativo o incêndio que deflagrou em Miuzela, concelho de Penalva do Castelo, pelas 00:15 de segunda-feira, que se propagou ao concelho vizinho de Mangualde, mobilizando 166 operacionais com 47 veículos e dois meios aéreos.

Segundo o Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana (GNR), estão cortadas ao trânsito, devido aos incêndios, as seguintes vias em Castro Daire: A24, entre Mamouros e Viseu, EN2, entre Mamouros e Ribolhos e EN228, entre Fermontelos e Figueiredo de Alva.

No distrito de Viseu estão ainda cortadas a A25, entre Mangualde e Chãs de Tavares, o Itinerário Complementar 12 (IC12) em Nelas e Carregal do Sal e as EN 16, 231 e 329, em Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo.

O incêndio em Mangualde provocou uma vítima mortal, durante a noite, de doença súbita, confirmou hoje à Lusa fonte da Proteção Civil. Segundo fonte do Comando Sub-Regional Viseu Dão Lafões, a habitação não ardeu.

Segundo os presidentes das câmaras de Nelas, Mangualde e Penalva do Castelo “há registo de casas de habitação queimadas e alfaias agrícolas”, mas nenhum dos autarcas conseguiu ainda contabilizar os respetivos números.