Cerca de 80 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em risco máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na Região de Coimbra os concelhos em risco máximo são Arganil, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra e Penela.

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado pelo menos até sábado por causa do tempo quente.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

A previsão de tempo quente levou a Proteção Civil a emitir na terça-feira um aviso para o perigo de incêndio rural muito elevado a máximo no norte e centro do país, bem como no Algarve, face às previsões de elevadas temperaturas nos próximos dias.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as temperaturas podem atingir os 40 graus no interior da região sul, bem como nos vales do Tejo e Douro.

A Autoridade cita dados do IPMA, destacando uma humidade relativa do ar inferior a 30%, em grande parte do território, “com fraca recuperação noturna”.