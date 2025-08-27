Incêndios: Carneiro acusa Montenegro de insensibilidade e impreparação para responder

O secretário-geral do PS acusou hoje o primeiro-ministro de “grande insensibilidade, uma incapacidade para antecipar e uma impreparação para responder” na gestão dos incêndios, questionando se a operação dos meios aéreos será feita futuramente pela Força Aérea.

“Tenho que começar por lhe dizer que perante esta crise, à semelhança de outras, revelou uma grande insensibilidade, uma incapacidade para antecipar e uma impreparação para responder. Desde logo insensibilidade por não ter compreendido que deveria ter feito o mesmo que fez em 2024 quando adiou o Congresso do PSD”, criticou José Luís Carneiro, em nome do PS, no debate no parlamento sobre “A situação dos incêndios em Portugal” com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O líder do PS defendeu que festa do PSD no Pontal deveria ter sido adiada porque “a população estava a sofrer e a viver momentos muito dramáticos”.

“O senhor primeiro-ministro tem direito às suas férias e todos os membros do Governo têm direito às suas férias, mas para a população portuguesa foi incompreensível como é que se deu aquele sinal de insensibilidade com quem estava a sofrer no território”, condenou.

Na reta final do debate, José Luís Carneiro questionou Luís Montenegro se estava “disponível para garantir que a operação dos meios aéreos será feita no futuro pela Força Aérea”.

O líder do PS ficou sem tempo nesta fase da intervenção, mas continuou a intervir já com o microfone desligado, o que levou o presidente do parlamento a pedir que terminasse a sua intervenção. Carneiro continuou a falar por alguns momentos, ainda que não se ouvisse na sala.

Carneiro referiu que o primeiro-ministro propôs um pacto para 25 anos, concordando com a necessidade de um compromisso duradouro para combater as assimetrias territoriais, as desigualdades e para promover a coesão económica e social”.

“Mas antes disso, tenho o dever de dizer aos portugueses: onde está o plano para a valorização do interior, aprovado pelos governos do PS? Onde está o plano para a revitalização da Serra da Estrela? Em que ponto se encontra o registo do cadastro? Onde está a reforma da propriedade rústica? Onde estão as áreas de proteção da paisagem? Onde estão os condomínios da aldeia? Onde está a reforma da Escola Nacional de Bombeiros que ficou na pasta de transição? Onde está a revisão da lei de financiamento das associações humanitárias”, questionou.