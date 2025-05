Incêndios: Câmara da Anadia promove ações de vigilância móvel florestal

A Câmara Municipal da Anadia vai assinar um protocolo de colaboração com várias freguesias e associações para ações de vigilância móvel nas manchas florestais situadas a este deste concelho do distrito de Aveiro.

Esta iniciativa da autarquia foi deliberada em reunião de Câmara no dia 07 e tem como objetivo reduzir as ocorrências de incêndios, identificar potenciais causas de fogos e dissuadir comportamentos que propiciem estes acontecimentos.

O protocolo de colaboração será celebrado entre o município de Anadia e as freguesias de Avelãs de Cima, Moita e Vila Nova de Monsarros, e também com as associações de Apoio Florestal e Ambiental de Avelãs de Cima, de Voluntários de Ferreiros e Associação Cultural e Recreativa de Algeriz.

“A autarquia vai atribuir a cada uma das associações envolvidas um apoio financeiro com o objetivo de compensar os encargos inerentes à vigilância, nomeadamente a manutenção dos veículos, entre outras despesas”, explicou a Câmara.

Estas ações de vigilância móvel, em coordenação com a Guarda Nacional Republicana (GNR), os Bombeiros Voluntários de Anadia, o coordenador municipal da Proteção Civil e o gabinete técnico florestal da Câmara, decorrerão de 01 de julho a 30 de setembro, entre as 08:00 e as 00:00.