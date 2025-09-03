Incêndios: Águas do Centro Litoral instalou barreiras em Arganil para evitar contaminação

A Águas do Centro Litoral (AdCL) instalou barreiras em sistemas de abastecimento de água no concelho de Arganil para impedir que contaminantes cheguem às infraestruturas de tratamento de água na sequência dos incêndios, anunciou hoje a empresa.

“Com o objetivo de minimizar os impactos da deposição de cinzas, fragmentos de vegetação nos meios hídricos, a AdCL procedeu à instalação de barreiras físicas em três sistemas de abastecimento de água: Pomares, Vila Cova e Alagoa”, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, revelou a empresa num comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, as barreiras foram colocadas em pontos estratégicos, junto às captações, funcionando como filtros naturais, que impedem a chegada de contaminantes às infraestruturas de tratamento.

“Estas soluções revelam-se determinantes para assegurar que a água que chega às populações se mantenha em quantidade e segura e em total conformidade com os requisitos legais e de saúde pública”, salientou a AdCL.

Estas barreiras passam pela colocação, em rios ou ribeiras, de geotêxtil, que permite reter material resultante dos incêndios.

“A iniciativa está a ser desenvolvida em estreita articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito do esforço nacional de resposta aos riscos acrescidos que estas ocorrências representam para os recursos hídricos”.

De acordo com a empresa, as medidas preventivas implementadas visam “garantir a segurança e a qualidade da água destinada ao consumo público no concelho de Arganil, recentemente afetado por incêndios florestais”.

“Estas medidas visam reforçar a resiliência dos sistemas de abastecimento em situações de incêndio, permitindo salvaguardar não apenas a qualidade da água, mas também a confiança das populações no serviço público prestado”, acrescentou.

Um incêndio deflagrou no dia 13 de agosto em Piódão, no concelho de Arganil, entrando em resolução no dia 24, ao fim de 11 dias.

Este fogo afetou também os concelhos de Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), Seia (Guarda) e Castelo Branco, Fundão e Covilhã (Castelo Branco).

Segundo o relatório nacional provisório do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, este fogo consumiu 64.451 mil hectares, a maior área ardida de sempre em Portugal.

A Águas do Centro Litoral tem a concessão, por um período de 30 anos, até 2045, da exploração e da gestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Litoral de Portugal.

Esta é uma sociedade constituída em 2015 e participada pela Águas de Portugal, SGPS, SA e por 29 municípios distribuídos pelos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Porto e Santarém, servindo uma área geográfica de 5.485 quilómetros quadrados.