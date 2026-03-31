A Autoestrada 1 (A1) está cortada entre Albergaria e Aveiro Sul, nos dois sentidos, devido a um incêndio que mobiliza 150 operacionais e quatro helicópteros, adiantaram fontes da Brisa, da GNR e do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro.

Na sua página oficial na rede social Facebook, a GNR de Aveiro alertou que a A1 está cortada devido a um incêndio em curso.

“Solicita-se a todos os condutores que evitem a zona e utilizem percursos alternativos, nomeadamente a A17/A25 ou EN235. Circule com prudência e siga sempre as indicações das autoridades no local”, pediu.

Já em comunicado, a Brisa, concessionário da autoestrada, referiu que o trânsito automóvel está cortado ao quilómetro 232, estando o mesmo a ser desviado no nó de Aveiro Sul.

A Brisa agradece a colaboração e compreensão dos utilizadores da via.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 17:30, o incêndio, na Freguesia de Eixo e Eirol, em Aveiro, mobilizava 150 operacionais apoiados por 45 viaturas e quatro helicópteros.

Fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro adiantou não haver casas em risco.