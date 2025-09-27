Um incêndio que deflagrou hoje na serração da ARCIL – Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã (IPSS), na vila da Lousã, consumiu todo o recheio que estava no interior das instalações e destruiu uma viatura de mercadorias.

Não há feridos a registar.

A viatura também estava dentro das instalações.

Neste momento o incêndio está em fase de rescaldo/resolução e conta com o trabalho das corporações da Lousã, Vila Nova de Poiares, Miranda do Corvo e Serpins.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão a esta hora (16H50), com 37 operacionais e 15 meios.

Em atualização