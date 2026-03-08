Coimbra
Incêndio na Rua Couraça dos Apóstolos causa oito desalojados
DR
Um incêndios que deflagrou na madrugada de hoje (04H42) numa habitação na Rua Couraça dos Apóstolos, em Coimbra, causo oito desalojados.
À chegada dos meios ao local, o telhado encontrava-se com chama ativa e os operacionais dos bombeiros que se deslocaram ao local realizaram operações de combate direto com água. Devido à quantidade de água que foi necessário utilizar, a casa ficou inabitável, tendo os residentes já sido realojados pelo proprietário.
No local esteve, a Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra, Bombeiros Voluntários de Coimbra e Bombeiros Voluntários de Brasfemes, a PSP e a Proteção Civil Municipal com um total de 45 elementos.
Notícia em atualização