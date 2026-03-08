diario as beiras
Coimbra

Incêndio na Rua Couraça dos Apóstolos causa oito desalojados

08 de março de 2026 às 10 h40
DR

Um incêndios que deflagrou na madrugada de hoje (04H42) numa habitação na Rua Couraça dos Apóstolos, em Coimbra, causo oito desalojados.

À chegada dos meios ao local, o telhado encontrava-se com chama ativa e os operacionais dos bombeiros que se deslocaram ao local realizaram operações de combate direto com água. Devido à quantidade de água que foi necessário utilizar, a casa ficou inabitável, tendo os residentes já sido realojados pelo proprietário.

No local esteve, a Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra, Bombeiros Voluntários de Coimbra e Bombeiros Voluntários de Brasfemes, a PSP e a Proteção Civil Municipal com um total de 45 elementos.

Notícia em atualização 

Daniel Filipe Pereira

