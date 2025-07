O incêndio que desde cerca das 18H45 está ativo em Cabril, no concelho de Pampilhosa da Serra, foi dado como dominado por volta das 20H05, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

No local a combater as chamas estão 181 operacionais de diversos corpos de bombeiros da região, apoiados por 43 viaturas e seis meios aéreos.