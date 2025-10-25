Um incêndio deflagrou na manhã de ontem na Alfarroxo Trading, empresa de biomassa, situado na Zona Industrial da Gala, na freguesia de São Pedro, na Figueira da Foz.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Nuno Pinto, comandante dos bombeiros sapadores locais, explicou que se tratou de “um incêndio em estilha, casca de pinheiro”, com alerta acionado às 07H12.

“À chegada dos operacionais havia combustão, com alguma chama”, referiu, sendo efetuados “trabalhos de extinção e remoção da estilha para arrefecimento e molha”, com “apoio das máquinas da empresa”.

“Exigiu um trabalho temporal mais alargado”, esclareceu o responsável, indicando que a operação foi dada por concluída por volta das 11H30, altura em que foi desmobilizado parte do dispositivo de combate ao incêndio.

Segundo Nuno Pinto, “não há feridos a registar”.

Recorde-se que, há cerca de um mês, já se tinha verificado uma mesma situação na Alfarroxo Trading.

