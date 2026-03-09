Uma viatura ligeira de passageiros e uma garagem dupla ficaram ontem completamente destruídas, na sequência de um incêndio, em Coimbra.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, José Serra, chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra (BSC), explicou que, tanto o carro como o restante recheio das garagens, foram totalmente consumidos pelas chamas, que deflagraram durante a manhã, numa habitação situada na rua do Senhor da Serra, “na subida que liga Sobral de Ceira ao Senhor da Serra”, precisou o responsável dos sapadores.

