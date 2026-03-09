diario as beiras
Coimbra

Incêndio destrói garagem e carro em Coimbra

09 de março de 2026 às 16 h10
0 comentário(s)
Fotografia: Ana Catarina Ferreira

Uma viatura ligeira de passageiros e uma garagem dupla ficaram ontem completamente destruídas, na sequência de um incêndio, em Coimbra.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, José Serra, chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra (BSC), explicou que, tanto o carro como o restante recheio das garagens, foram totalmente consumidos pelas chamas, que deflagraram durante a manhã, numa habitação situada na rua do Senhor da Serra, “na subida que liga Sobral de Ceira ao Senhor da Serra”, precisou o responsável dos sapadores.

| Poder ler a notícia na integra na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de março

Metrobus deve começar a operar até Coimbra-B e Praça da República em agosto
09 de março

Arganil regista prejuízos de um milhão de euros
09 de março

PR: Montenegro saúda Seguro e diz-se certo de que haverá cooperação institucional e política leal
09 de março

Água que Une com 1.000 ME em obras executadas e lançadas - Governo

Coimbra

CIM Região de CoimbraCoimbra
09 de março às 19h54

Metrobus deve começar a operar até Coimbra-B e Praça da República em agosto

0 comentário(s)
CoimbraFigueira da Foz
09 de março às 16h18

PSP efetua 15 detenções em três dias em Coimbra e na Figueira da Foz

0 comentário(s)
Coimbra
09 de março às 16h10

Incêndio destrói garagem e carro em Coimbra

0 comentário(s)