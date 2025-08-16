diario as beiras
Oliveira do Hospital

Incêndio destrói casas em Oliveira do Hospital

16 de agosto às 11 h00
DR

Várias frentes de fogo lavraram ontem no concelho de Oliveira de Hospital, oriundas do fogo que começou em Arganil na quarta-feira.

Na localidade de Vila Pouca da Beira, na União de Freguesias de Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira, uma casa foi completamente destruída pelas chamas. Na localidade de Avô ardeu uma casa devoluta que se encontrava nas imediações da Junta de Freguesia.

A estas perdas juntam-se anexos, barracões e explorações agrícolas.

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida e Daniel Filipe Pereira

