Incêndio destrói casas em Oliveira do Hospital

Várias frentes de fogo lavraram ontem no concelho de Oliveira de Hospital, oriundas do fogo que começou em Arganil na quarta-feira.

Na localidade de Vila Pouca da Beira, na União de Freguesias de Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira, uma casa foi completamente destruída pelas chamas. Na localidade de Avô ardeu uma casa devoluta que se encontrava nas imediações da Junta de Freguesia.

A estas perdas juntam-se anexos, barracões e explorações agrícolas.

