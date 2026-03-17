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Figueira da FozNacional

Iluminações de Natal motivam buscas da PJ na Figueira da Foz

17 de março de 2026 às 12 h18
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Município da Figueira da Foz

Figueira da Foz foi um dos dez municípios alvo de buscas, por parte da Polícia Judiciária, no âmbito da operação “Lúmen”, que culminou na detenção de deteve quatro pessoas, incluindo um funcionário público da Câmara de Lisboa. Em causa estão suspeita dos crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa, relacionados com o fornecimento e a instalação de iluminações festivas.

Segundo a PJ, além da Figueira da Foz, também os municípios de Lisboa, Tavira, Lamego, Maia, Viseu, Trofa, Póvoa de Varzim, Ovar e Santa Maria da Feira foram alvos de buscas.

Na operação “Lúmen”, foram efetuadas 26 buscas domiciliárias e não domiciliárias, em várias zonas do país, em entidades e empresas públicas e privadas.

| Pode ler mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

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