Negociações sobre reforma laboral terminam sem acordo na Concertação Social

As negociações sobre a reforma laboral terminaram hoje sem acordo entre o Governo e os parceiros sociais, assumiu a ministra do Trabalho, dizendo que um dos parceiros foi intransigente mas o executivo quer levar uma iniciativa ao parlamento.

“Encerrámos o processo de negociação relativo ao anteprojeto Trabalho XXI”, disse a ministra no final da reunião plenária de Concertação Social, que decorreu hoje, em Lisboa.

“Infelizmente não foi possível chegar a um a acordo, apesar de todo o esforço que o Governo fez”, acrescentou.

Rosário Palma Ramalho afirmou, que, ao longo do processo negocial, que durou mais de nove meses, o executivo “esteve sempre de boa fé” e “fez inúmeras cedências”, tendo em vista levar a negociação “a bom porto”, contudo, “um dos parceiros revelou-se absolutamente intransigente”, disse, referindo-se à UGT.

“Todas as negociações têm um fim. O fim foi hoje”, disse ainda a ministra do Trabalho, que indicou que vai levar “esta decisão final” ao primeiro-ministro e que “o Governo vai avaliar muito rapidamente o passo seguinte que será a transformação em proposta de lei para que o processo siga” para o parlamento.

A reunião demorou cerca de uma hora e meia, tendo terminado às 16H40.