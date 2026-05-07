Nacional

Negociações sobre reforma laboral terminam sem acordo na Concertação Social

07 de maio de 2026 às 17 h23
Fotografia: Agência Lusa
Agência Lusa
Autor
Agência Lusa

As negociações sobre a reforma laboral terminaram hoje sem acordo entre o Governo e os parceiros sociais, assumiu a ministra do Trabalho, dizendo que um dos parceiros foi intransigente mas o executivo quer levar uma iniciativa ao parlamento.

“Encerrámos o processo de negociação relativo ao anteprojeto Trabalho XXI”, disse a ministra no final da reunião plenária de Concertação Social, que decorreu hoje, em Lisboa.

“Infelizmente não foi possível chegar a um a acordo, apesar de todo o esforço que o Governo fez”, acrescentou.

 

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

 

Rosário Palma Ramalho afirmou, que, ao longo do processo negocial, que durou mais de nove meses, o executivo “esteve sempre de boa fé” e “fez inúmeras cedências”, tendo em vista levar a negociação “a bom porto”, contudo, “um dos parceiros revelou-se absolutamente intransigente”, disse, referindo-se à UGT.

“Todas as negociações têm um fim. O fim foi hoje”, disse ainda a ministra do Trabalho, que indicou que vai levar “esta decisão final” ao primeiro-ministro e que “o Governo vai avaliar muito rapidamente o passo seguinte que será a transformação em proposta de lei para que o processo siga” para o parlamento.

A reunião demorou cerca de uma hora e meia, tendo terminado às 16H40.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

07 de maio

A partida oficial do Rally de Portugal em Coimbra (fotogaleria)
07 de maio

Negociações sobre reforma laboral terminam sem acordo na Concertação Social
07 de maio

Partida oficial do rally atraiu milhares a Coimbra
07 de maio

Câmara de Condeixa-a-Nova com resultado líquido positivo de 555 mil euros em 2025

Nacional

Negociações sobre reforma laboral terminam sem acordo na Concertação Social

Seguro defende que UE deve reformar-se e ambicionar liderar inovação mundial

PS pede demissão da ministra da Saúde que acusa de ter desistido do SNS