Partida oficial do rally atraiu milhares a Coimbra

A partida oficial do Rally de Portugal atraiu milhares de aficionados e curiosos à cidade de Coimbra, mais concretamente à avenida de Conímbriga.

O evento arrancou às 13H15, com uma sessão de autógrafos com os pilotos, mas horas antes já muitos esperavam naquela zona da cidade.

A cerimónia oficial, que contou com a atuação da Estudantina Universitária de Coimbra, começou às 14H00, com a partida dos vários bólides em competição. Na cerimónia esteve o presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP), Carlos Barbosa, a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, e o vereador da câmara, Ricardo Lino.