Igreja da Rainha Santa acolheu mil idosos no Jubileu dos Frágeis

Dar uma palavra de esperança e de vida com dignidade aos idosos que estão em centros de dia e em lares do território da Diocese de Coimbra foi o objetivo da celebração do “Jubileu dos Frágeis”, que ontem à tarde se realizou no terreiro da Igreja da Rainha Santa Isabel, no Convento de Santa Clara-a-Nova.

Com a presença de cerca de um milhar de idosos e funcionários da respetivas instituições sociais, o Secretariado Diocesano da Pastoral Social e Caritativa (SDPSC) promoveu o que considerou “um momento de encontro, de oração e de partilha, dedicado sobretudo às pessoas em situação de fragilidade e a todos os que com elas caminham e cuidam, no dia a dia”.

Grande parte das dezenas de instituições presentes foram do universo das misericórdias e centros pastorais desta diocese, além de muitas pessoas que participaram a título individual.

O bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS que a iniciativa se inseriu “no espírito do Ano Jubilar da Esperança que a igreja está a viver”.

O mais alto dignitário da Diocese destacou “o trabalho realizado pelo Secretariado Diocesano neste encontro, com uma grande logística, envolvendo dezenas de instituições”.

