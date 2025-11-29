diario as beiras
CoimbraSem categoria

Hotel Quinta das Lágrimas assinala 30 anos de existência

29 de novembro de 2025 às 16 h58
0 comentário(s)

Foi com um almoço de degustação, em que o chef Vítor Dias quis homenagear os seus antecessores na cozinha do Hotel Quinta das Lágrimas, que se assinalaram ontem os 30 anos de existência desta unidade hoteleira de referência em Coimbra.
Joachim Koerper e Albano Lourenço foram nomes presentes nos primeiros anos do hotel, sendo referências do atual chef, que está na casa há duas décadas, assumindo a liderança nos últimos anos.
As ementas servidas no restaurante Arcadas e no restaurante/ esplanada Pedro e Inês “utilizam produtos tradicionais da região para criar receitas de sabor único”, refere Vítor Dias, que se socorre de plantas e ervas produzidas biologicamente na quinta. Ontem, o administrador da Quinta das Lágrimas, Miguel Júdice, recordou alguns pratos tradicionais que eram consumidores na casa da avó, antes do palacete ser transformado em hotel. Era o caso da sopa de peixe (da Figueira da Foz) e do leite-creme, servido à sobremesa. Essa herança gastronómica ainda é servida, hoje em dia, à mesa da unidade hoteleira, embora com a “criatividade e contemporaneidade” que a cozinha moderna exige.

 

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 29/11/2025

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de novembro

Opinião - 25 de Novembro: o inventado e o verdadeiro
29 de novembro

Opinião: Pela boca morre o peixe!
29 de novembro

Mercado de Natal da Baixa espera mais visitantes e mais vendas
29 de novembro

AFC: Amanhã há clássico no Estádio Universitário

Coimbra

Coimbra
29 de novembro às 17h14

Mercado de Natal da Baixa espera mais visitantes e mais vendas

0 comentário(s)
Coimbra
29 de novembro às 17h02

Pedras preciosas e fósseis raros em feira anual de minerais

0 comentário(s)
CoimbraSem categoria
29 de novembro às 16h58

Hotel Quinta das Lágrimas assinala 30 anos de existência

0 comentário(s)

Sem categoria

CoimbraSem categoria
29 de novembro às 16h58

Hotel Quinta das Lágrimas assinala 30 anos de existência

0 comentário(s)
Sem categoria
27 de novembro às 16h15

Pontos Essenciais do OE2026: Mais de 160 alterações, das portagens às propinas, com PS a liderar na oposição

0 comentário(s)
Sem categoria
27 de novembro às 16h04

Ucrânia: Putin admite terminar conflito se Kiev retirar forças de territórios que diz ter ocupado

0 comentário(s)