Foi com um almoço de degustação, em que o chef Vítor Dias quis homenagear os seus antecessores na cozinha do Hotel Quinta das Lágrimas, que se assinalaram ontem os 30 anos de existência desta unidade hoteleira de referência em Coimbra.

Joachim Koerper e Albano Lourenço foram nomes presentes nos primeiros anos do hotel, sendo referências do atual chef, que está na casa há duas décadas, assumindo a liderança nos últimos anos.

As ementas servidas no restaurante Arcadas e no restaurante/ esplanada Pedro e Inês “utilizam produtos tradicionais da região para criar receitas de sabor único”, refere Vítor Dias, que se socorre de plantas e ervas produzidas biologicamente na quinta. Ontem, o administrador da Quinta das Lágrimas, Miguel Júdice, recordou alguns pratos tradicionais que eram consumidores na casa da avó, antes do palacete ser transformado em hotel. Era o caso da sopa de peixe (da Figueira da Foz) e do leite-creme, servido à sobremesa. Essa herança gastronómica ainda é servida, hoje em dia, à mesa da unidade hoteleira, embora com a “criatividade e contemporaneidade” que a cozinha moderna exige.

