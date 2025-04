Hospital-escola no Rovisco Pais vai ter quatro licenciaturas e 500 alunos até 2030

O hospital-escola de reabilitação que irá nascer no Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro (CMRRC) -Rovisco Pais vai ter quatro licenciaturas e 500 alunos até 20230, num plano distribuído em quatro fases.

O memorando de entendimento foi ontem assinado, no auditório da Unidade de Cuidados de Convalescença do CMRRC Rovisco Pais, pelo presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, Alexandre Lourenço, pelo presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Jorge Conde, e pela presidente do Município de Cantanhede, Helena Teodósio. A assinatura contou com a presença da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

