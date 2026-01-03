O Hospital Compaixão, propriedade da Fundação ADFP, registou em 2025 cerca de 12 mil utentes atendidos, revelou ao DIÁRIO AS BEIRAS, o gestor da unidade hospitalar, Diogo Leal. A resposta cresceu “acima dos 30%” face a 2024.

Diogo Leal justifica este aumento com a abertura, a 1 de fevereiro, do Centro de Atendimento Clínico (CAC), em articulação com a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, e com o crescimento do número de exames e consultas realizadas.

Segundo um comunicado enviado ontem pela Fundação ADFP, o CAC atendeu, até 31 de dezembro, 3.329 doentes. Os meses de maior afluência foram outubro com 434 pessoas e 469 dezembro. Neste âmbito, foram realizados 447 raixo-x, 30 eletrocardiogramas, 395 análises e 148 tratamentos (99 pensos, duas oxigenioterapias, 10 nebulizações, três algaliações, seis soroterapias e 28 suturas). Foram ainda administrados 720 fármacos nas suas diferentes formas.

