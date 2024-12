Horácio Ferreira continua como comandante dos bombeiros de Brasfemes

Horácio Ferreira vai continua como comandante dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes.

A revelação foi ontem feita pelo mesmo na sessão comemorativa dos 85 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes.

“Tomei a decisão de continuar no leme desta casa, mesmo tendo consciência dos enormes desafios que existem”, anunciou Horácio Ferreira, expressando assim a convicção de continuar à frente da corporação exatamente cinco anos após ter tomado posse como comandante. Horácio Ferreira apontou baterias para o futuro, pedindo um maior apoio ao executivo municipal. “Aproveito para dar os parabéns à Câmara Municipal de Coimbra pelo Regulamento de Concessão de Benefícios Fiscais e Incentivo ao Voluntariado nos Bombeiros. Apesar de estarmos agradecidos, entendemos que é pouco e podíamos ir mais além. As medidas são migalhas que não enchem barrigas, mas para quem nada tem…”, frisou. O comandante da corporação lembrou ainda a José Manuel Silva as promessas que este tinha feito há quatro anos.

