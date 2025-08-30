Hóquei em patins: Portugal, treinado por Vasco Vaz, é campeão europeu sub-19

A seleção nacional de hóquei em patins, no escalão sub-19, acaba de se sagrar campeã europeia, após vencer a Espanha, por 5-2, na grande final dfo torneio continental, que se disputou em Viareggio (Itália).

Treinada por Vasco Vaz, natural de Ançã, antigo atleta da Académica e diretor da Faculdade de Ciências do Desporto e da Educação Física da Universidade de Coimbra (FCDEF-UC), a jovem formação nacional confirmou o domínio que vem exercendo, na Europa, ao repetir o título que já ostentava.

Neste Campeonato da Europa, Portugal não apenas venceu todos os jogos que disputou como ainda triunfou sobre Itália e Espanha por duas vezes.