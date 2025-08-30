diario as beiras
Sem categoria

Hóquei em patins: Portugal, treinado por Vasco Vaz, é campeão europeu sub-19

30 de agosto às 21 h54
0 comentário(s)

A seleção nacional de hóquei em patins, no escalão sub-19, acaba de se sagrar campeã europeia, após vencer a Espanha, por 5-2, na grande final dfo torneio continental, que se disputou em Viareggio (Itália).

Treinada por Vasco Vaz, natural de Ançã, antigo atleta da Académica e diretor da Faculdade de Ciências do Desporto e da Educação Física da Universidade de Coimbra (FCDEF-UC), a jovem formação nacional confirmou o domínio que vem exercendo, na Europa, ao repetir o título que já ostentava.

Neste Campeonato da Europa, Portugal não apenas venceu todos os jogos que disputou como ainda triunfou sobre Itália e Espanha por duas vezes.

Autoria de:

Paulo Marques

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

30 de agosto

Hóquei em patins: Portugal, treinado por Vasco Vaz, é campeão europeu sub-19
30 de agosto

Restabelecida a circulação no IP3 perto de Penacova
30 de agosto

Expo Cernache abriu portas para mostrar o melhor da freguesia
30 de agosto

Prioridade “deveria ser” concretização de “todo” o metrobus

Sem categoria

Sem categoria
30 de agosto às 21h54

Hóquei em patins: Portugal, treinado por Vasco Vaz, é campeão europeu sub-19

0 comentário(s)
Sem categoria
29 de agosto às 16h26

Satisfação e curiosidade nas primeiras “voltinhas” do arranque do Metro Mondego

0 comentário(s)
Sem categoria
29 de agosto às 16h19

Governo quer que ‘metrobus’ em Coimbra sirva de exemplo para outras cidades

0 comentário(s)